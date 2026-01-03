PARADE DES ROIS MAGES Les Angles

PARADE DES ROIS MAGES Les Angles lundi 5 janvier 2026.

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Début : 2026-01-05
2026-01-05

Parade traditionnelle des Rois Mages dans le village….
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie  

Traditional Three Wise Men parade in the village….

L’événement PARADE DES ROIS MAGES Les Angles a été mis à jour le 2025-11-25 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION