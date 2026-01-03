PARADE DES ROIS MAGES Les Angles
PARADE DES ROIS MAGES Les Angles lundi 5 janvier 2026.
PARADE DES ROIS MAGES
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-05
fin : 2026-01-05
Date(s) :
2026-01-05
Parade traditionnelle des Rois Mages dans le village….
.
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional Three Wise Men parade in the village….
L’événement PARADE DES ROIS MAGES Les Angles a été mis à jour le 2025-11-25 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION