Parade des tracteurs illuminés Le Mans

Parade des tracteurs illuminés
Divers lieux Le Mans Sarthe
Autour du Mans du 27 novembre au 19 décembre
27 novembre à Allonnes (19h) à l’occasion du Téléthon
28 novembre à Pruillé-le-Chétif (18h30) à l’occasion du Téléthon
29 novembre à Louplande (18h)
30 novembre à Trangé (17h30)
5 décembre à La Suze-sur-Sarthe (19h) et Vibraye
6 décembre à Spay (18h)
7 décembre à Étival-lès-le-Mans et Saint-Georges-du-Bois (19h)
12 décembre à Aigné (20h) et Rouillon (18h15)
13 décembre à La Milesse (18h15)
14 décembre à Degré (17h)
18 décembre, tournée des places agricoles départ de la chambre d’agriculture jusqu’au lycée agricole de la Germinière à Rouillon
19 décembre à Voivres-lès-le-Mans (18h-18h30)
Le Mans le dimanche 21 décembre
Le défilé des tracteurs illuminés au Mans commence à 18h30 au Ribay, arrivée prévue aux Jacobins ente 20h et 20h30.
Départ de la chambre d’agriculture
Rue de Degré, passage devant l’hôpital et la maternité
Rue Voltaire
remontée du tunnel Wilburg Right
Avenue Rostov-sur-le Don
Place de la République (arrêt)
Avenue De Gaulle
Rue Gougeard
Rue du 33eme mobiles
Arrivée place des Jacobins .
Divers lieux Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 24 76 45 jasarthe@gmail.com
