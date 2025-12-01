Parade des tracteurs illuminés

Divers lieux Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 18:30:00

fin : 2025-12-21 20:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Autour du Mans du 27 novembre au 19 décembre

27 novembre à Allonnes (19h) à l’occasion du Téléthon

28 novembre à Pruillé-le-Chétif (18h30) à l’occasion du Téléthon

29 novembre à Louplande (18h)

30 novembre à Trangé (17h30)

5 décembre à La Suze-sur-Sarthe (19h) et Vibraye

6 décembre à Spay (18h)

7 décembre à Étival-lès-le-Mans et Saint-Georges-du-Bois (19h)

12 décembre à Aigné (20h) et Rouillon (18h15)

13 décembre à La Milesse (18h15)

14 décembre à Degré (17h)

18 décembre, tournée des places agricoles départ de la chambre d’agriculture jusqu’au lycée agricole de la Germinière à Rouillon

19 décembre à Voivres-lès-le-Mans (18h-18h30)

Le Mans le dimanche 21 décembre

Le défilé des tracteurs illuminés au Mans commence à 18h30 au Ribay, arrivée prévue aux Jacobins ente 20h et 20h30.

Départ de la chambre d’agriculture

Rue de Degré, passage devant l’hôpital et la maternité

Rue Voltaire

remontée du tunnel Wilburg Right

Avenue Rostov-sur-le Don

Place de la République (arrêt)

Avenue De Gaulle

Rue Gougeard

Rue du 33eme mobiles

Arrivée place des Jacobins .

+33 2 43 24 76 45 jasarthe@gmail.com

L'événement Parade des tracteurs illuminés Le Mans a été mis à jour le 2025-11-27