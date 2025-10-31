Parade d’Halloween Courtenay

Parade d’Halloween Courtenay vendredi 31 octobre 2025.

Parade d’Halloween

1 Place Honoré Combe Courtenay Loiret

Gratuit

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

L’association Dance&fit organise une journée

festive Halloween Parade !

Au programme chasse aux bonbons dans les rues de Courtenay,

suvie d’un concours du meilleur déguisement à la résidence autonomie.

Gratuit et ouvert à tous. Déguisement obligatoire. .

1 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 20 93 55 11

English :

The Dance&fit association is organizing

halloween Parade!

German :

Der Verein Dance&fit organisiert eine

festliche Halloween Parade !

Italiano :

L’associazione Dance&fit organizza

sfilata di Halloween!

Espanol :

La asociación Dance&fit organiza

desfile de Halloween

