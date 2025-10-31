Parade d’Halloween Courtenay
Parade d’Halloween Courtenay vendredi 31 octobre 2025.
Parade d’Halloween
1 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
L’association Dance&fit organise une journée
festive Halloween Parade !
Au programme chasse aux bonbons dans les rues de Courtenay,
suvie d’un concours du meilleur déguisement à la résidence autonomie.
Gratuit et ouvert à tous. Déguisement obligatoire. .
1 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 20 93 55 11
English :
The Dance&fit association is organizing
halloween Parade!
German :
Der Verein Dance&fit organisiert eine
festliche Halloween Parade !
Italiano :
L’associazione Dance&fit organizza
sfilata di Halloween!
Espanol :
La asociación Dance&fit organiza
desfile de Halloween
L’événement Parade d’Halloween Courtenay a été mis à jour le 2025-10-14 par OT 3CBO