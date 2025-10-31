Parade d’Halloween Meilhan
Parade d’Halloween Meilhan vendredi 31 octobre 2025.
Parade d’Halloween
Meilhan Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Rejoignez-nous devant l’entrée de l’école primaire pour la parade d’halloween.
Départ à 16h30 et retour vers 18h 2 parcours possibles Vente de crêpes à partir de 16h.
La participation à l’évènement se fait sous la responsabilité des parents. Tout enfant non accompagné ne sera pas admis.
Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine apemeilhan@gmail.com
English : Parade d’Halloween
Join us in front of the elementary school entrance for the Halloween parade.
Departure at 4.30pm and return around 6pm 2 possible routes Pancake sale from 4pm.
Parents are responsible for their children’s participation. Unaccompanied children will not be admitted.
German : Parade d’Halloween
Treffen Sie sich mit uns vor dem Eingang der Grundschule zur Halloween-Parade.
Abfahrt um 16:30 Uhr und Rückkehr gegen 18:00 Uhr 2 mögliche Strecken Verkauf von Crêpes ab 16:00 Uhr.
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt unter der Verantwortung der Eltern. Kinder ohne Begleitung werden nicht zugelassen.
Italiano :
Unisciti a noi davanti all’ingresso della scuola elementare per la parata di Halloween.
Partenza alle 16.30 e ritorno intorno alle 18.00 2 possibili percorsi Vendita di frittelle dalle 16.00.
I genitori sono responsabili della partecipazione dei loro figli all’evento. I bambini non accompagnati non saranno ammessi.
Espanol : Parade d’Halloween
Únete a nosotros frente a la entrada de la escuela primaria para el desfile de Halloween.
Salida a las 16:30 y regreso sobre las 18:00 2 rutas posibles Venta de tortitas a partir de las 16:00.
Los padres son responsables de la participación de sus hijos en el evento. Los niños no acompañados no serán admitidos.
L’événement Parade d’Halloween Meilhan a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Tartas