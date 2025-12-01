Parade du Père-Noël en Calèche Luxeuil-les-Bains
Parade du Père-Noël en Calèche Luxeuil-les-Bains samedi 20 décembre 2025.
Parade du Père-Noël en Calèche
Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 15:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Organisée par l’association Les vitrines du Pays de Luxeuil .
Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41
English : Parade du Père-Noël en Calèche
German : Parade du Père-Noël en Calèche
Italiano :
Espanol :
L’événement Parade du Père-Noël en Calèche Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-14 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)