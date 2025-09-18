Parade durant le marché traditionnel Sévérac d’Aveyron

Parade durant le marché traditionnel Sévérac d'Aveyron jeudi 18 septembre 2025.

Sévérac d'Aveyron Aveyron

Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18

2025-09-18 2025-09-25

Le Cirque du désastre anime le marché du jeudi !
Les jeudis 18 et 25 septembre, le Cirque du Désastre vous propose une parade durant le marché traditionnel du jeudi matin. Petits et grands, rendez-vous place de la gare pour les voir déambuler !

Sévérac d'Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 78 73  animation.frseverac@gmail.com

English:

Cirque du désastre livens up the Thursday market!

German:

Der Cirque du désastre belebt den Donnerstagsmarkt!

Italiano:

Il Cirque du désastre anima il mercato del giovedì!

Espanol:

¡El Cirque du désastre da vida al mercado de los jueves!

