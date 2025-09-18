Parade durant le marché traditionnel Sévérac d’Aveyron
Le Cirque du désastre anime le marché du jeudi !
Les jeudis 18 et 25 septembre, le Cirque du Désastre vous propose une parade durant le marché traditionnel du jeudi matin. Petits et grands, rendez-vous place de la gare pour les voir déambuler ! .
Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 78 73 animation.frseverac@gmail.com
English :
Cirque du désastre livens up the Thursday market!
German :
Der Cirque du désastre belebt den Donnerstagsmarkt!
Italiano :
Il Cirque du désastre anima il mercato del giovedì!
Espanol :
¡El Cirque du désastre da vida al mercado de los jueves!
