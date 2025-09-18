Parade durant le marché traditionnel Sévérac d’Aveyron

Parade durant le marché traditionnel Sévérac d’Aveyron jeudi 18 septembre 2025.

Parade durant le marché traditionnel

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Le Cirque du désastre anime le marché du jeudi !

Les jeudis 18 et 25 septembre, le Cirque du Désastre vous propose une parade durant le marché traditionnel du jeudi matin. Petits et grands, rendez-vous place de la gare pour les voir déambuler ! .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 78 73 animation.frseverac@gmail.com

Cirque du désastre livens up the Thursday market!

Der Cirque du désastre belebt den Donnerstagsmarkt!

Il Cirque du désastre anima il mercato del giovedì!

¡El Cirque du désastre da vida al mercado de los jueves!

