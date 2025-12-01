Parade le Père Noël et sa bande

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

10h à 12h Ambiance de fête au marché ! Willy Quartet déambulera dans les allées en musique sur des classiques de chansons françaises et internationales.

14h à 17h45, place du Gabizos Retrouvez de nombreuses animations de Noël avec vente de boissons et de gourmandises. Emmenez vos enfants fabriquer une carte de vœux pop-up avec l’artiste Aglaée Durouchoux, des jeux en bois seront aussi à disposition.

Salle Daniel Balavoine concerts en continu.

14h à 21h Manèges de la fête foraine.

17h45, départ place du Gabizos Parade, les chars de l’association Carnaval rejoindront le parvis du MIX.

18h, parvis du MIX Ne ratez pas l’entrée spectaculaire du Père Noël ! Shaow grandiose musique, lumières, feux d’artifices et autres suprises.

Chocolats, vin chaud et photos avec le Père Noël jusqu’à 20h. .

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46 contact@cc-lacqorthez.fr

English : Parade le Père Noël et sa bande

L’événement Parade le Père Noël et sa bande Mourenx a été mis à jour le 2025-11-29 par OT Coeur de Béarn