Parade lumineuse

Rue de l’Eglise Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21

Une parade lumineuse féerique avec la troupe Libertad, accompagnée d’une buvette et de petite restauration.

La parade lumineuse de la troupe Libertad promet un moment féerique, rythmé et plein de poésie. L’ambiance sera prolongée grâce à une buvette et une petite restauration sur place. .

Rue de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 10

English :

A fairy-tale light parade with the Libertad troupe, accompanied by a refreshment stand and snacks.

L’événement Parade lumineuse Cernay a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay