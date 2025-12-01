Parade lumineuse de Noël Rue de la République Decize
Parade lumineuse de Noël Rue de la République Decize samedi 20 décembre 2025.
Parade lumineuse de Noël
Rue de la République Centre-ville Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20 19:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Venez vivre la magie des fêtes en centre-ville avec une parade lumineuse spectaculaire qui émerveillera petits et grands. Des personnages féeriques, des costumes scintillants et une ambiance enchantée vous attendent pour célébrer Noël comme jamais.
Ne manquez pas ce rendez-vous unique lumières, musique et sourires pour un moment inoubliable en famille ! .
Rue de la République Centre-ville Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23
English : Parade lumineuse de Noël
German : Parade lumineuse de Noël
Italiano :
Espanol :
