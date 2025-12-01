Parade lumineuse de Noël Rue de la République Decize

Parade lumineuse de Noël

Venez vivre la magie des fêtes en centre-ville avec une parade lumineuse spectaculaire qui émerveillera petits et grands. Des personnages féeriques, des costumes scintillants et une ambiance enchantée vous attendent pour célébrer Noël comme jamais.

Ne manquez pas ce rendez-vous unique lumières, musique et sourires pour un moment inoubliable en famille ! .

Rue de la République Centre-ville Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

