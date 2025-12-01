Parade lumineuse de Noël Guémar

Parade lumineuse de Noël

Les familles de la commune animent une parade lumineuse dans l’ambiance magique du marché de Noël.

Dans le cadre du marché de Noël de Guémar, profitez de la grande parade lumineuse regroupant environs 60 participants qui défileront dans la rue principale, le samedi et le dimanche aux alentours de 17h30. 0 .

place de la mairie Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Local families lead a light parade in the magical atmosphere of the Christmas market.

German :

Die Familien der Gemeinde animieren eine Lichterparade in der magischen Atmosphäre des Weihnachtsmarktes.

Italiano :

Le famiglie locali guidano una parata di luci nella magica atmosfera del mercatino di Natale.

Espanol :

Las familias locales protagonizan un desfile de luces en el ambiente mágico del mercado navideño.

