Parade lumineuse de voitures anciennes Tour de ville de Montélimar Montélimar

Début : 2025-12-21 17:30:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-21
Parade lumineuse avec des véhicules anciens autour du centre-ville.
Tour de ville de Montélimar Place du marché Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 78 96 26 erictm@free.fr
Light parade with vintage vehicles around the town center.
