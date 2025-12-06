Parade lumineuse du Père Noël

Rue Gambetta Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Descente illuminée de la rue Gambetta avec le Père Noël et son petit train magique, fanfare, mascottes, et lutin(e)s illuminés, pour une arrivée en lumière et en musique sur la Place Louis XIV.

Envie de vivre la magie de la parade de l’intérieur ?

Munissez-vous de votre plus beau costume de lutin et de vos accessoires lumineux (en vente à l’office de tourisme), et vous aurez peut-être la chance d’intégrer le cortège féérique. .

Rue Gambetta Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

English : Parade lumineuse du Père Noël

German : Parade lumineuse du Père Noël

Italiano :

Espanol : Parade lumineuse du Père Noël

L’événement Parade lumineuse du Père Noël Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Pays Basque