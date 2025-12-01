Parade lumineuse

Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Début : 2025-12-12 16:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas ! Et si nous illuminions le village de Fontevraud-l’Abbaye ?

Au programme

– Rendez-vous à partir de 16h30 au Foyer Yves Duteil.

– Départ de la parade lumineuse à partir de 17h.

– Les enfants déambulent avec des lampions dans les rues du village, l’arrivée place des Plantagênets est suivie d’un goûter pour petits et grands !

– A 18h30, la Compagnie Luminescence vous présente le spectacle FÉERIE 100%, place des Plantagênets.

Dans le cadre des Petites Cités d’Anjou en lumières, vous êtes invités à décorer vos portes et fenêtres de guirlandes lumineuses, de bougies, etc… Soyez inventifs et le village de Fontevraud-l’Abbaye brillera dans la nuit !

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 12 décembre 2025 à partir de 16h30. .

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 71 21 mairie@fontevraud-abbaye.fr

The festive season is fast approaching! How about lighting up the village of Fontevraud-l’Abbaye?

