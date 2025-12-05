Parade Lumineuse Mairie Isle

Parade Lumineuse

Mairie 15 Rue Joseph Cazautets Isle Haute-Vienne

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Déambulation lumineuse nocturne de Isle était une fois Noël en centre-ville, en compagnie de la compagnie Tac O Tac. Des acrobaties et de la musique. Départ du parvis de la Mairie jusqu’à la Place Laucournet pour un vin chaud ou un chocolat chaud offert par le Comité de jumelage. Le public est invité à suivre la déambulation. La circulation sera provisoirement et partiellement interdite sur le parcours pendant la durée de la manifestation. .

Mairie 15 Rue Joseph Cazautets Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15

