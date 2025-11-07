Parade lumineuse Pontarlier
Parade lumineuse
Place d’Arçon Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-11-07 18:30:00
fin : 2025-11-07 20:00:00
Organisé par l’Association Selle Vous Plait.
Départ pour une joyeuse parade lumineuse dans le centre ville Parez-vous de lumières, de vos gilets réfléchissants, de belles guirlandes et de tout ce qui peut briller pour une balade conviviale ! Nous espérons vous retrouver aussi nombreux que lumineux ! Boisson chaude à l’arrivée ! .
Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 39 10 26 svp25@gmx.com
