Parade lumineuse Pontarlier

Parade lumineuse

Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07 20:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Organisé par l’Association Selle Vous Plait.

Départ pour une joyeuse parade lumineuse dans le centre ville Parez-vous de lumières, de vos gilets réfléchissants, de belles guirlandes et de tout ce qui peut briller pour une balade conviviale ! Nous espérons vous retrouver aussi nombreux que lumineux ! Boisson chaude à l’arrivée ! .

Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 39 10 26 svp25@gmx.com

