Parade monstres Halloween Galerie du Champ de Mars Angoulême

Parade monstres Halloween Galerie du Champ de Mars Angoulême samedi 1 novembre 2025.

Parade monstres Halloween

Galerie du Champ de Mars 4 place du Champ de Mars Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 14:30:00

fin : 2025-11-01 18:30:00

Date(s) :

2025-11-01

Préparez-vous à vivre l’expérience la plus terrifiante de l’année… Les créatures ont pris vie un démon, un diable et Chucky la poupée maléfique s’apprêtent à semer la panique. C’est un rendez-vous pour une déambulation immersive.

.

Galerie du Champ de Mars 4 place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 52 00 ccchampdemars@gmail.com

English :

Get ready for the most terrifying experience of the year? The creatures have come to life: a demon, a devil and Chucky the evil doll are preparing to wreak havoc. It’s a date for an immersive stroll.

German :

Bereiten Sie sich auf die gruseligste Erfahrung des Jahres vor? Die Kreaturen sind zum Leben erwacht: Ein Dämon, ein Teufel und Chucky, die bösartige Puppe, bereiten sich darauf vor, Panik zu verbreiten. Dies ist ein Treffpunkt für einen immersiven Spaziergang.

Italiano :

Preparatevi all’esperienza più terrificante dell’anno? Le creature hanno preso vita: un demone, un diavolo e Chucky, la bambola malvagia, si preparano a scatenare il caos. L’appuntamento è per una passeggiata immersiva.

Espanol :

Prepárate para la experiencia más terrorífica del año? Las criaturas han cobrado vida: un demonio, un diablo y Chucky, el muñeco diabólico, se preparan para sembrar el caos. Es una cita para un paseo envolvente.

L’événement Parade monstres Halloween Angoulême a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême