Parade Moto26 du Père Noël Devant la Mairie Chabeuil
Parade Moto26 du Père Noël Devant la Mairie Chabeuil samedi 20 décembre 2025.
Parade Moto26 du Père Noël
Devant la Mairie 1 place Génissieux Chabeuil Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par casque
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 13:00:00
fin : 2025-12-20 13:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Départ en moto venez déguisés en Père Noël, Mère Noël, lutin ou tout autre costume festif… le plaisir des grands et des petits est garanti !
Inclus une boisson chaude + une crêpe par participant
.
Devant la Mairie 1 place Génissieux Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Motorcycle departure: come dressed as Santa Claus, Mother Christmas, an elf or any other festive costume… fun for young and old is guaranteed!
Includes: one hot drink + one pancake per participant
L’événement Parade Moto26 du Père Noël Chabeuil a été mis à jour le 2025-12-15 par Valence Romans Tourisme