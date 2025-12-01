Parade Moto26 du Père Noël Devant la Mairie Chabeuil

Parade Moto26 du Père Noël

Devant la Mairie 1 place Génissieux Chabeuil Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par casque

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 13:00:00

fin : 2025-12-20 13:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Départ en moto venez déguisés en Père Noël, Mère Noël, lutin ou tout autre costume festif… le plaisir des grands et des petits est garanti !

Inclus une boisson chaude + une crêpe par participant

Devant la Mairie 1 place Génissieux Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Motorcycle departure: come dressed as Santa Claus, Mother Christmas, an elf or any other festive costume… fun for young and old is guaranteed!

Includes: one hot drink + one pancake per participant

