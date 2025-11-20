Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Parade musicale de Noël Saint-Paul-Trois-Châteaux

Parade musicale de Noël Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 20 décembre 2025.

Parade musicale de Noël

Centre ville Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : 2025-12-20
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

Venez admirer la parade musicale de Noël avec les amis du Père-Noël !
Centre ville Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 83 01 21  odysseeo@equalia.fr

English :

Come and enjoy the musical Christmas parade with Santa’s friends!

German :

Bestaunen Sie die musikalische Weihnachtsparade mit den Freunden des Weihnachtsmanns!

Italiano :

Venite a godervi la parata musicale natalizia con gli amici di Babbo Natale!

Espanol :

¡Ven a disfrutar del desfile de música navideña con los amigos de Papá Noel!

L’événement Parade musicale de Noël Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence