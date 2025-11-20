Parade musicale de Noël Saint-Paul-Trois-Châteaux
Parade musicale de Noël Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 20 décembre 2025.
Parade musicale de Noël
Centre ville Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Venez admirer la parade musicale de Noël avec les amis du Père-Noël !
Centre ville Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 83 01 21 odysseeo@equalia.fr
English :
Come and enjoy the musical Christmas parade with Santa’s friends!
German :
Bestaunen Sie die musikalische Weihnachtsparade mit den Freunden des Weihnachtsmanns!
Italiano :
Venite a godervi la parata musicale natalizia con gli amici di Babbo Natale!
Espanol :
¡Ven a disfrutar del desfile de música navideña con los amigos de Papá Noel!
