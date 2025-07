Parade nautique de Guillaume Dives-sur-Mer

Parade nautique de Guillaume Dives-sur-Mer dimanche 10 août 2025.

Parade nautique de Guillaume

Port Guillaume Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 10:00:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Dans le cadre de la fête de la mer, la Société des Régates de la Dives organise cette parade nautique de Guillaume au port de plaisance de Dives-sur-Mer.

Port Guillaume Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66

English : Parade nautique de Guillaume

As part of the Fête de la mer, the Société des Régates de la Dives organizes this Guillaume nautical parade at the Dives-sur-Mer marina.

German : Parade nautique de Guillaume

Im Rahmen des Meeresfestes organisiert die Société des Régates de la Dives diese Wasserparade von Guillaume im Jachthafen von Dives-sur-Mer.

Italiano :

Nell’ambito della Fête de la mer, la Société des Régates de la Dives organizza questa sfilata nautica di Guillaume nel porto turistico di Dives-sur-Mer.

Espanol :

En el marco de la Fiesta del Mar, la Société des Régates de la Dives organiza este desfile náutico Guillaume en el puerto deportivo de Dives-sur-Mer.

