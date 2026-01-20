PARADE NOCTURNE DE CARNAVAL Place Richelieu Bagnères-de-Luchon

PARADE NOCTURNE DE CARNAVAL

Place Richelieu CENTRE-VILLE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2026-02-21 18:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Venez fêter avec nous au procès et à l’embrasement de M. Carnaval et participer au défilé costumé dans les rues de la ville.

Départ place Joffre Arrivée Parc du Casino.

Le jugement de Monsieur Carnaval se déroulera dans le parc du Casino. .

Place Richelieu CENTRE-VILLE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32

English :

Join us for the trial and burning of Mr. Carnaval, and take part in the costume parade through the streets of the town.

Start: Place Joffre Finish: Parc du Casino.

