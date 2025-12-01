Parade nocturne de noël à Vire Normandie Vire Normandie

Parade nocturne de noël à Vire Normandie

Place Sainte-Anne Vire Normandie Calvados

Début : 2025-12-14 17:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Un baptême motos (rue André Halbout) et un baptême poneys (place du Champ de Foire) vous sont proposés dans l’après midi entre 13h30 et 17h (17h30 pour les poneys) dans le centre de Vire. La parade nocturne de Noël partira de la place Ste Anne vers le centre-ville. Calèche du père noël, peluches géantes, union musicale d’Aunay sur Odon, arts du cirque du centre socio culturel Charles Lemaitre, les danseurs des Cirkvoltés et l’ADAP, le bagad Vire St Lô et le spectacle La parade amoureuse par La Cie Remue Ménage. .

Place Sainte-Anne Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 28 50

English : Parade nocturne de noël à Vire Normandie

In the afternoon, between 1:30 and 5:00 pm (5:30 pm for ponies), motorcycle and pony baptisms will take place in the center of Vire. The nocturnal Christmas parade leaves from Place Ste Anne and heads for the town center. Santa’s carriage, giant cuddly toys, musical union of Aunay sur Odon

