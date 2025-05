Parade participative « L’amour, pas la guerre » – Place de l’hôtel de Ville Vichy, 24 mai 2025 15:00, Vichy.

Allier

Parade participative « L’amour, pas la guerre » Place de l’hôtel de Ville Centre-ville de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 15:00:00

fin : 2025-05-24 16:30:00

Date(s) :

2025-05-24

Dans le cadre du festival Water is Memory 2025

Pour clôturer la 10ème édition du festival, nous invitons toutes celles et ceux qui le souhaitent à participer à une grande parade dans le centre-ville de Vichy sur le thème L’amour, pas la guerre !

.

Place de l’hôtel de Ville Centre-ville de Vichy

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 33 86 75 contact@procedezebre.com

English :

As part of the Water is Memory 2025 festival:

To close the 10th edition of the festival, we invite all those who wish to take part in a grand parade through downtown Vichy on the theme « Love, not war! »

German :

Im Rahmen des Festivals Water is Memory 2025

Zum Abschluss der 10. Ausgabe des Festivals laden wir alle Interessierten ein, an einer großen Parade durch die Innenstadt von Vichy teilzunehmen, die unter dem Motto « L’amour, pas la guerre! » steht

Italiano :

Nell’ambito del festival Acqua è Memoria 2025:

Per concludere la decima edizione del festival, invitiamo tutti a partecipare a una grande sfilata nel centro di Vichy sul tema « L’amore, non la guerra!

Espanol :

En el marco del festival El agua es memoria 2025:

Para clausurar la 10ª edición del festival, invitamos a todos a participar en un gran desfile por el centro de Vichy bajo el lema « ¡Amor, no guerra!

L’événement Parade participative « L’amour, pas la guerre » Vichy a été mis à jour le 2025-05-08 par Vichy Destinations