Parade pour le Solstice d’Hiver Pré-en-Pail-Saint-Samson

2 Place de la République Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Parade pour le Solstice d’Hiver

Parade menée par la Solduk Compagnie. Les lanternes confectionnées par les élèves de l’école de Pré-en-Pail, accompagnées de musique et des jeux de flammes des artistes, vous guideront jusqu’à la salle Benjamin Merchin, où la compagnie présentera son spectacle. .

2 Place de la République Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 26 66

English :

Winter Solstice Parade

German :

Parade zur Wintersonnenwende

Italiano :

Parata del solstizio d’inverno

Espanol :

Desfile del solsticio de invierno

