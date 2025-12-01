Parade pour le Solstice d’Hiver Pré-en-Pail-Saint-Samson
Parade pour le Solstice d’Hiver Pré-en-Pail-Saint-Samson vendredi 19 décembre 2025.
2 Place de la République Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne
Début : 2025-12-19 18:30:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Parade menée par la Solduk Compagnie. Les lanternes confectionnées par les élèves de l’école de Pré-en-Pail, accompagnées de musique et des jeux de flammes des artistes, vous guideront jusqu’à la salle Benjamin Merchin, où la compagnie présentera son spectacle. .
2 Place de la République Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 26 60
