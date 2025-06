Parade roulante déguisée des enfants Centre du village Valherbasse 2 août 2025 10:00

Drôme

Parade roulante déguisée des enfants Centre du village 27 Pl. du Lavoir Valherbasse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-02 13:00:00

Date(s) :

2025-08-02

Parade déguisée des enfants de 2 à 10ans avec votre draisienne, tricycle, trottinett ou vélo.

.

Centre du village 27 Pl. du Lavoir

Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 60 97 30 cyriaqueclairon@yahoo.fr

English :

Costume parade for children aged 2 to 10 with your own draisienne, tricycle, scooter or bike.

German :

Verkleidete Parade für Kinder von 2 bis 10 Jahren mit ihrer Draisine, ihrem Dreirad, ihrem Trottinett oder ihrem Fahrrad.

Italiano :

Una sfilata in maschera per bambini dai 2 ai 10 anni con la propria draisienne, triciclo, monopattino o bicicletta.

Espanol :

Un desfile de disfraces para niños de 2 a 10 años con su propio draisienne, triciclo, patinete o bicicleta.

L’événement Parade roulante déguisée des enfants Valherbasse a été mis à jour le 2025-06-17 par Valence Romans Tourisme