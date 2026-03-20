Parade Venitienne de Vesoul Parvis de l’hôtel de ville Vesoul
Parade Venitienne de Vesoul Parvis de l’hôtel de ville Vesoul samedi 11 avril 2026.
Parade Venitienne de Vesoul
Parvis de l’hôtel de ville 58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 14:30:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Costumes somptueux, masques mystérieux et élégance vénitienne le temps d’un week-end la magie de
Venise s’invite à Vesoul. La Parade Vénitienne revient pour sa 12e édition les samedi 11 et dimanche 12 avril
2026 pour faire rêver petits et grands. .
Parvis de l’hôtel de ville 58 Rue Paul Morel Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté ville-vesoul@vesoul.fr
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English : Parade Venitienne de Vesoul
L’événement Parade Venitienne de Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2026-03-20 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL