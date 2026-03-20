Parade Venitienne de Vesoul Parvis de l’hôtel de ville Vesoul

Parade Venitienne de Vesoul

Parvis de l’hôtel de ville 58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 14:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Costumes somptueux, masques mystérieux et élégance vénitienne le temps d’un week-end la magie de

Venise s’invite à Vesoul. La Parade Vénitienne revient pour sa 12e édition les samedi 11 et dimanche 12 avril

2026 pour faire rêver petits et grands. .

Parvis de l’hôtel de ville 58 Rue Paul Morel Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté ville-vesoul@vesoul.fr

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English : Parade Venitienne de Vesoul

L’événement Parade Venitienne de Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2026-03-20 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL