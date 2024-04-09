Paradeisos. (il faut cultiver notre jardin) La Vacherie Blanquefort

Paradeisos. (il faut cultiver notre jardin) Mardi 9 avril 2024, 19h00, 21h00 La Vacherie Gironde

Voir la vie en rose

Voltaire l’avait dit, la science le confirme : il faut cultiver notre jardin… parce que ça fait du bien ! Conférence décalée, Paradeisos interroge notre besoin de jardin. Pourquoi le contact avec la nature améliorerait l’estime de soi, calmerait l’anxiété et diminuerait le risque de dépression ? Mais Julien et Carlos, les deux jardiniers en t-shirt rose ne s’arrêtent pas là. Avec quelques plantes et un banc de terreau, ils proposent une promenade sonore et lumineuse, poétique et ludique qui puise aux sources de la botanique, de la philosophie et de la littérature. Et nous ramènent ainsi à l’essentiel : notre relation au vivant.

Mais les limaces, on en parle des limaces ?

La Vacherie 44 Parc de Majolan, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

