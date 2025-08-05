Paradéïsos Il faut cultiver notre jardin Pauillac

Paradéïsos Il faut cultiver notre jardin Pauillac samedi 31 janvier 2026.

Paradéïsos Il faut cultiver notre jardin

13 Rue Aristide Briand Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Avec la Cie Le Syndicat d’Initiative.

Pourquoi le jardin est un lieu si essentiel à notre épanouissement ? Quels plaisirs il nous procure, et comment il satisfait notre besoin de beauté, de contemplation, d’émerveillement ? Comment modifie-t-il notre perception du monde et de notre propre présence sur terre, ainsi que notre relation au temps ? Un lien intime qui nous unit aux jardins.

Dans le cadre du programme « Cultivons nos jardins » du Réseau des bibliothèques Médoc Cœur de Presqu’île. .

13 Rue Aristide Briand Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Paradéïsos Il faut cultiver notre jardin

German : Paradéïsos Il faut cultiver notre jardin

Italiano :

Espanol : Paradéïsos Il faut cultiver notre jardin

L’événement Paradéïsos Il faut cultiver notre jardin Pauillac a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Médoc-Vignoble