Paradéïsos Lamothe

Lamothe Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Fort de l’injonction de Voltaire, nous cherchons à comprendre pourquoi le jardin est un lieu si essentiel à notre épanouissement.

Fort de l’injonction de Voltaire, nous cherchons à comprendre pourquoi le jardin est un lieu si essentiel à notre épanouissement ; quels plaisirs il nous procure, et comment il satisfait notre besoin de beauté, de contemplation, d’émerveillement ; comment il modifie notre perception du monde et de notre propre présence sur terre, ainsi que notre relation au temps.

Alors que le jardin est une création de l’Homme, il semble qu’il agit tout autant sur nous que nous n’agissons sur lui. Nous essaierons de saisir sa portée mythique ou symbolique, tout autant que sa prégnance dans nos vies, de l’individuel au sociétal.

Notre dramaturgie se nourrit d’histoire, de poésie, de jardinage, de botanique, du chant des oiseaux, de musique, de journalisme, de rencontre, de philosophie, et de littérature. .

Lamothe 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 53 93 culture@laligue40.fr

English : Paradéïsos

With Voltaire’s injunction in mind, we set out to understand why the garden is so essential to our personal development.

German : Paradéïsos

Ausgehend von Voltaires Aufforderung versuchen wir zu verstehen, warum der Garten ein so wesentlicher Ort für unsere Entfaltung ist.

Italiano :

Seguendo l’ingiunzione di Voltaire, cerchiamo di capire perché il giardino è un luogo così essenziale per il nostro sviluppo personale.

Espanol : Paradéïsos

Siguiendo el mandato de Voltaire, tratamos de entender por qué el jardín es un lugar tan esencial para nuestro desarrollo personal.

