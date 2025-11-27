Paradeisos Salle Notre Dame Salins-les-Bains

Paradeisos Salle Notre Dame Salins-les-Bains jeudi 27 novembre 2025.

Paradeisos

Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Théâtre conférence burlesque

Dès 11 ans, 40 min

> Paradeisos < Il faut cultiver notre jardin Julien Duval | Carlos Martins | Bénédicte Simon Sur la table faisant office de scène, d’une manière épurée et drôle, deux comédiens élaborent un jardin miniature. Spectacle burlesque et philosophique ou vraie fausse conférence poético-sociologique et humoristique, cette création s’empare délicatement de notre relation à la nature. À la fin de l’oeuvre éponyme, Voltaire fait dire à Candide qu’ il faut cultiver notre jardin . Comprendre chacun doit faire sa part du travail pour faire progresser le monde. Partant de ce point final et cherchant à explorer le lien intime qui nous unit aux jardins, Julien Duval et Carlos Martins ont imaginé une dramaturgie nourrie d’histoires, de poésie, de botanique, du chant des oiseaux, de musique, d’articles de presse, de littérature et de rencontres. Conférence décalée, ce spectacle d’objet aux lumières travaillées interroge notre besoin de verdure tout en basculant dans une promenade sonore et éclairée, aussi poétique que ludique, qui nous ramène inéluctablement à l’essentiel, la nature-paradis , lieu de plaisir aux effluves mielleuses, qui satisfait notre besoin de beauté, d’émerveillement ; modifie notre perception du monde, notre relation au temps. Et si nos deux artistes pensent construire leur jardin, leur jardin saura aussi les construire ! Compagnie le syndicat d'initiative (33), de Julien Duval | Carlos Martins | Bénédicte Simon Textes Julien Duval, Marco Martelle, Carlos Martins et Bénédicte Simon En novembre - Dole Le Théâtre, mardi 25 | 10h | 14h30 - Champdivers Salle des fêtes, mercredi 26 | 20h en présence du GAEC Brelot de la Terre du Finage et des OEufs bio de Fred en agriculture locale. - Salins-les-Bains: Espace Notre-Dame, jeudi 27 | 20h en présence de la Grainothèque d’Arbois et de la librairie La Fruitière des Livres . Réservation possible auprès de l'office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura +33 (0)3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com Organisateur Les Scènes du Jura . Salle Notre Dame Rue Charles Magnin Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 03 03 contact@scenesdujura.com English : Paradeisos

German : Paradeisos

Italiano :

Espanol :

L’événement Paradeisos Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-02 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)