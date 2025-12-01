PARADES DE NOËL Toulouse

PARADES DE NOËL

Pour fêter le début des vacances dans l’esprit de Noël, venez déambuler au coeur du centre-ville de Toulouse pour assister à trois parades féériques !

Dès 17h30, la magie s’invite place Saint-Georges avec la première parade Noël Vert le Père Noël et ses trois lutins entraînent petits et grands dans une joyeuse déambulation musicale, accompagnée d’une chorale festive et d’une distribution de sucre d’orge.

À 18h, direction la rue de Metz pour la deuxième parade Lunarium , un spectacle aérien et acrobatique où une lune scintillante prend vie sous vos yeux.

Puis, à 18h15, place Saint-Sernin, laissez-vous embarquer par la troisième parade Don QuichOote ans Los Otres un héros un brin rêveur, juché sur sa monture de métal, mène sa quête entouré de ses inséparables assistants Jorge et Jorge, pour votre plus grand plaisir.

Et pour couronner la soirée, de 18h à 22h, le port de la Daurade s’illumine d’une incroyable aurore boréale grâce au Laser Art Show, un spectacle lumineux à couper le souffle. .

English :

To celebrate the start of the vacation season in the spirit of Christmas, stroll through the heart of downtown Toulouse to witness three magical parades!

German :

Um den Beginn der Ferien im Geist von Weihnachten zu feiern, schlendern Sie durch das Herz der Innenstadt von Toulouse und erleben Sie drei märchenhafte Paraden!

Italiano :

Per celebrare l’inizio delle feste nello spirito del Natale, venite a passeggiare nel cuore del centro di Tolosa per assistere a tre magiche parate!

Espanol :

Para celebrar el comienzo de las fiestas con espíritu navideño, venga a pasear por el corazón del centro de Toulouse para asistir a tres desfiles mágicos

