PARADES FÉÉRIQUES AU POLYGONE BÉZIERS Béziers

PARADES FÉÉRIQUES AU POLYGONE BÉZIERS

3 Carrefour de l’Hours Béziers Hérault

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-14

2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21 2025-12-28

Tous les dimanches de décembre, découvrez la magie de la parade féérique au Polygone de Béziers !

Tous les samedis de décembre, laissez-vous envoûter par nos chanteurs de gospel en déambulation au Polygone de Béziers. .

English :

Every Sunday in December, discover the magic of the fairytale parade at the Polygone de Béziers!

German :

Entdecken Sie jeden Sonntag im Dezember den Zauber der Märchenparade im Polygon von Béziers!

Italiano :

Ogni domenica di dicembre, scoprite la magia della sfilata delle fiabe al Polygone di Béziers!

Espanol :

Todos los domingos de diciembre, descubra la magia del desfile de hadas en el Polygone de Béziers

