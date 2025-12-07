PARADES FÉÉRIQUES AU POLYGONE BÉZIERS Béziers
PARADES FÉÉRIQUES AU POLYGONE BÉZIERS
3 Carrefour de l’Hours Béziers Hérault
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-14
2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21 2025-12-28
Tous les dimanches de décembre, découvrez la magie de la parade féérique au Polygone de Béziers !
Tous les samedis de décembre, laissez-vous envoûter par nos chanteurs de gospel en déambulation au Polygone de Béziers. .
3 Carrefour de l’Hours Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 09 75 50 accueil@polygone-beziers.com
English :
Every Sunday in December, discover the magic of the fairytale parade at the Polygone de Béziers!
German :
Entdecken Sie jeden Sonntag im Dezember den Zauber der Märchenparade im Polygon von Béziers!
Italiano :
Ogni domenica di dicembre, scoprite la magia della sfilata delle fiabe al Polygone di Béziers!
Espanol :
Todos los domingos de diciembre, descubra la magia del desfile de hadas en el Polygone de Béziers
