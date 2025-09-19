Parades festives – Photographies anciennes Le Métropolitain Roubaix

Parades festives – Photographies anciennes 19 septembre – 29 novembre Le Métropolitain Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-11-29T08:30:00 – 2025-11-29T15:00:00

Au début du XXe siècle, Roubaix vibrait au rythme des cavalcades et défilés organisées par les comités locaux, rassemblant ouvriers et familles. Les cavalcades, avec leurs chars décorés de papier mâché et leurs fanfares, parcouraient les rues. Les géants comme Rosendaël dominaient les cortèges, accompagnés de musiciens et d’enfants déguisés. Les artisans rivalisaient d’inventivité pour créer des décors spectaculaires, mêlant humour et satire sociale.

Les parades célébraient aussi les ducasses, kermesses, … Costumes flamboyants, confettis et bonbons volaient au-dessus de la foule. Malgré la rudesse du travail en usine, ces moments de liesse renforçaient la solidarité. Fanfares, chars allégoriques et défilés carnavalesques faisaient de Roubaix une ville où la joie résistait à la grisaille quotidienne.

Le Métropolitain 121 avenue jean lebas 59100 Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Le Métropolitain et le Bureau d’art et de Recherche vous invitent à revivre la magie des fêtes d’antan à travers un accrochage de photographies anciennes issus des collections roubaisiennes. patrimoine fête

DR | bn-r