Paradis des Huitres Huitres et Vin Blanc place Châteauras Dieulefit

Paradis des Huitres Huitres et Vin Blanc

place Châteauras Pub au Bureau Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 11:00:00

fin : 2025-12-05 14:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Huitres et Vin Blanc. Sur place ou à emporter.

place Châteauras Pub au Bureau Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 30

English :

Oysters and white wine. On the spot or to take away.

German :

Austern und Weißwein. Vor Ort oder zum Mitnehmen.

Italiano :

Ostriche e vino bianco. Sul posto o da asporto.

Espanol :

Ostras y vino blanco. En el momento o para llevar.

