Paradis des Huitres Huitres et Vin Blanc place Châteauras Dieulefit
Paradis des Huitres Huitres et Vin Blanc place Châteauras Dieulefit vendredi 5 décembre 2025.
Paradis des Huitres Huitres et Vin Blanc
place Châteauras Pub au Bureau Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 11:00:00
fin : 2025-12-05 14:00:00
Date(s) :
2025-12-05 2025-12-06 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Huitres et Vin Blanc. Sur place ou à emporter.
.
place Châteauras Pub au Bureau Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 30
English :
Oysters and white wine. On the spot or to take away.
German :
Austern und Weißwein. Vor Ort oder zum Mitnehmen.
Italiano :
Ostriche e vino bianco. Sul posto o da asporto.
Espanol :
Ostras y vino blanco. En el momento o para llevar.
L’événement Paradis des Huitres Huitres et Vin Blanc Dieulefit a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux