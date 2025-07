PARADIS NOCTURNE BASILIC SWING Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade

PARADIS NOCTURNE BASILIC SWING Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade jeudi 21 août 2025.

Jeudi 21 août 2025 de 19h à 23h. Château Paradis 2900 chemin de pommier Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Jeudi 2025-08-21 19:00:00

fin : 2025-08-21 23:00:00

2025-08-21

Paradis Nocturne Basilic Swing Jazz manouche

Plongez dans l’univers du jazz manouche et des musiques de l’Est

Pour cette soirée Music en Vignes, Château Paradis vous invite à une escapade musicale aux sonorités de l’Europe de l’Est avec Basilic Swing. Laissez-vous transporter par des rythmes entraînants et des mélodies envoûtantes, dans un cadre idyllique au milieu des vignes.



À propos des artistes

Basé à Marseille, Basilic Swing est un quintet qui fusionne habilement jazz manouche, musique tzigane et musiques klezmer. Composé de cinq musiciens talentueux, le groupe s’inspire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est et du jazz américain pour offrir une énergie musicale empreinte d’émotions et sauvagement festive. Leur répertoire varié et leur passion pour ces genres musicaux en font une formation incontournable de la scène jazz marseillaise. ​



Vins & Restauration

Profitez pleinement de votre soirée avec

Vente de vin au verre à partir de 5€, pour savourer les cuvées emblématiques du Domaine Château Paradis.

Restauration sur place avec une sélection de food trucks Les Croques du Sud et Les Papilles de Valou.

Moyens de paiement acceptés Espèces & Carte Bancaire. .

Château Paradis 2900 chemin de pommier Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 09 43 communication@chateauparadis.com

