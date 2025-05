Paradis nocturne DJ Sabor a mi – Château Paradis Aix-en-Provence, 21 juin 2025 19:00, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

Paradis nocturne DJ Sabor a mi Samedi 21 juin 2025 de 19h à 23h. Château Paradis 2900 chemin de pommier Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 23:00:00

2025-06-21

Château Paradis vous invite à une parenthèse musicale ensoleillée avec Sabor a Mi.

Plongez dans un univers où les rythmes afro-latins rencontrent les sonorités électroniques, entre tradition et modernité, pour une ambiance à la fois chaleureuse et entraînante

Profitez pleinement de votre soirée avec

• Vente de vin au verre à partir de 5€, pour savourer les cuvées emblématiques du Domaine Château Paradis.

• Restauration sur place avec une sélection de food-trucks. .

Château Paradis 2900 chemin de pommier

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 09 43 communication@chateauparadis.com

English :

Château Paradis invites you to a sunny musical interlude with Sabor a Mi.

German :

Château Paradis lädt Sie zu einer sonnigen musikalischen Auszeit mit Sabor a Mi ein.

Italiano :

Château Paradis vi invita a una soleggiata parentesi musicale con Sabor a Mi.

Espanol :

Château Paradis le invita a un soleado interludio musical con Sabor a Mi.

