PARADIS NOCTURNE- NUCLEO Jeudi 3 juillet 2025 de 19h à 23h. Château Paradis 2900 chemin de pommier Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-03 19:00:00

fin : 2025-07-03 23:00:00

2025-07-03

Paradis Nocturne Nucléo

Une soirée au rythme de la samba !

Plongez dans l’ambiance vibrante du pagode, cette samba brésilienne festive et envoûtante qui fait danser tout Rio ! Núcleo, groupe incontournable de la scène brésilienne en Provence, vous transporte au cœur du Brésil avec un répertoire authentique et rythmé. Attendez-vous à une soirée ensoleillée, où la musique, la danse et la convivialité seront au rendez-vous.

Vins & Restauration

Profitez pleinement de votre soirée avec :

Vente de vin au verre à partir de 5€, pour savourer les cuvées emblématiques du Domaine Château Paradis.

Restauration sur place avec une sélection de food-trucks Poivre Vert (cuisine Mexicaine) et Bet Viet (cuisine Asiatique)

Moyens de paiement acceptés Espèces & Carte Bancaire. .

Château Paradis 2900 chemin de pommier

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

