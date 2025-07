Paradis Nocturne Pennskort & friends Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade

Paradis Nocturne Pennskort & friends Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade jeudi 28 août 2025.

Jeudi 28 août 2025 de 19h à 23h. Château Paradis 2900 chemin de pommier Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Jeudi 2025-08-28 19:00:00

fin : 2025-08-28 23:00:00

2025-08-28

Une soirée crescendo de la douceur au dancefloor !

Pour cette nouvelle soirée Music en Vignes, Penn Skort & Friends vous embarque dans une expérience musicale en trois temps, pensée pour accompagner chaque moment de la soirée.



Un début tout en douceur ambiance musicale chill, idéale pour profiter d’un verre entre amis et savourer l’instant.

Une montée en puissance le tempo s’accélère, les rythmes deviennent plus entraînants et l’énergie monte sur scène.

Final explosif place à la fête ! Une dernière partie 100% dansante pour clôturer la soirée en beauté.



À propos des artistes

Basé sur la Côte d’Azur, Penn Skort & Friends est un collectif de musiciens passionnés proposant des formations variées duo, trio, quatuor ou groupe complet. Leur répertoire éclectique, mêlant grands classiques revisités et sonorités actuelles, promet une soirée unique et immersive.



Vins & Restauration

Profitez pleinement de votre soirée avec

• Vente de vin au verre à partir de 5€, pour savourer les cuvées emblématiques du Domaine Château Paradis.

• Restauration sur place avec une sélection de food trucks Burger Van et Au 2C.

• Moyens de paiement acceptés Espèces & Carte Bancaire. .

Château Paradis 2900 chemin de pommier Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

