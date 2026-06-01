Paradis pour l’homme et les animaux, Karin & Hansueli Küng-Minder, Etzwilen

Paradis pour l’homme et les animaux 6 et 7 juin Karin & Hansueli Küng-Minder Bezirk Frauenfeld

Pour des groupes jusqu’à 8 personnes maximum, nous proposons sur demande à karinkueng@breitloo.ch [un](mailto:karinkueng@breitloo.ch) atelier sur le thème de la nature et de la biodiversité dans le jardin. Parking et WC disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Des structures comme des haies, un étang naturel, des murs en pierre sèche, etc., offrent un habitat aux animaux indigènes. La somptueuse collection de roses, accompagnée d’innombrables arbustes et plantes sauvages indigènes, laisse le visiteur émerveillé lors de son parcours de découverte. La flore et la faune indigènes y prospèrent particulièrement bien. La table pour les oiseaux, les hérissons, les insectes et autres est toujours abondante ! De nombreuses petites structures telles que des murs en pierre sèche, des tas d’étain, des tas de pierres et des haies offrent un abri à de nombreux animaux différents.

Karin & Hansueli Küng-Minder Breitloo, 8259 Etzwilen – Schweiz Etzwilen 8259 Bezirk Frauenfeld Thurgau

Grand jardin naturel avec une grande biodiversité. Visite libre du jardin chez Karin et Hans-Ueli Küng-Minder à Etzwilen, Suisse. Atelier sur la nature et la biodiversité dans le jardin sur demande.

© Garten Küng-Minder Etzwilen