Paradisum Haguenau

Paradisum Haguenau mardi 3 mars 2026.

Paradisum

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-03 20:30:00

fin : 2026-03-03 20:30:00

Date(s) :

2026-03-03

Après My Land, la compagnie hongroise Recirquel revient au Théâtre avec son nouveau spectacle.

Le chorégraphe et metteur en scène Bence Vági y poursuit son exploration de nouveaux modes d’expression en unissant la danse contemporaine et le cirque.

Paradisum étudie le mythe de la renaissance. Après la destruction du monde, de nouvelles créatures apparaissent. Elles sont incarnées par 6 artistes circassiens qui évoluent dans une scénographie épurée, portés par un univers musical envoûtant. Le mât chinois, le cercle aérien, les sangles, l’échelle et le jonglage y côtoient le tambour et la danse. Une expérience immersive inclassable à ne pas rater !

Avec plus de 300 représentations par année, la compagnie se produit dans les plus grands festivals artistiques et dans des lieux prestigieux en Europe, en Amérique et en Asie. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

After My Land, the Hungarian company Recirquel returns to the Theatre with its new show.

German :

Nach My Land kehrt die ungarische Theatergruppe Recirquel mit ihrem neuen Stück ins Theater zurück.

Italiano :

Dopo My Land, la compagnia ungherese Recirquel torna a teatro con il suo nuovo spettacolo.

Espanol :

Después de Mi tierra, la compañía húngara Recirquel vuelve al Teatro con su nuevo espectáculo.

