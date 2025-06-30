PARADISUM – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

samedi 7 mars 2026.

Début : 2026-03-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Paradisum Recirquel Cirque danse / Bence Vági La nouvelle œuvre de Recirquel, « Paradisum », représente le mythe de la renaissance après l’accalmie, l’existence idyllique, ses conflits internes, unissant danse contemporaine et art du cirque. Avec sa cupidité, l’homme a détruit la Terre, y compris tous les êtres vivants… Des milliers d’années plus tard, lorsque la nature règne à nouveau sur la Terre, le nouvel homme revient avec une conscience claire. Il n’a ni souvenirs, ni douleurs, ni croyances, ses actions sont purement instinctives. L’être immaculé réalise qu’il peut vivre en symbiose avec la nature : il communique avec les plantes, il comprend les animaux. Il fait l’expérience de la communauté : il crée un équilibre harmonieux avec de l’amour et de la confiance. Dans cette manière d’être, le moyen de communication est le corps, et le seul langage commun est le mouvement. Mise en scène par Bence Vági, cette création unit art du cirque et danse contemporaine. Outre la chorégraphie, les conflits du mythe de la renaissance sont évoqués par l’univers musical composé pour ce spectacle.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69