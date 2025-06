Paradoxes ou les Tribulations d’adultes en terrain ado Présence Pasteur Avignon 15 juillet 2025 16:45

Paradoxes ou les Tribulations d’adultes en terrain ado Mardi 15 juillet, 16h45 Présence Pasteur Vaucluse

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-15T16:45:00 – 2025-07-15T17:45:00

Fin : 2025-07-15T16:45:00 – 2025-07-15T17:45:00

Lecture avec environnement musicale

Spectacle déjà créé

Deux comédiennes endossent les personnages de mères, de pédagogues, de psys, de conseillères d’éducation, de sous-ministres, dans une société où la compétition est de mise, illustrant les stéréotypes d’adultes en proie à la peur de cette jeunesse qui leur échappe.

Procédant par vignettes entrecoupées de paroles de sociologues, philosophes, psychologues, le spectacle traite de crise d’adolescence, de notion d’engagement, d’orientation, d’autonomie, d’éducation, de lecture…On y apprend, entre autres, qu’il n’y a rien de moins sûr que l’avènement de la crise d’ado et que les jeunes de banlieue ne mangent pas les enfants.

C’est avec humour et tendresse que le spectacle nous incite à la réflexion. C’est l’occasion de se demander ce que nous voulons faire avec et pour notre jeunesse.

C’est un spectacle à voir en famille, toute génération confondue, qui amène à rire et échanger avec nos ados, à prendre du recul.

Conception et mise en scène : Françoise Le Plénier

Collaboration artistique : Anne Buffet et Serge Gaborieau

Écriture : Serge Gaborieau

Jeu : Françoise Le Plénier et Anne Buffet

Création lumière et scénographie : Jean-Claude Caillard

Création sonore : Isabelle Surel

Regard chorégraphique : Selin Dündar

Costumes et perruques : Dominique Rocher

Régie : Axel Guy

Administration de production : Anne de Bréchard

Administration de tournée : Marie-France Pernin / mariefrance.pernin@orange.fr / 06 80 33 80 23

Graphisme et photos : Timor Rocks !

Merci à Manuel Tissier et Philippe Depoux

Spectacle produit par la 56ème Cie

Coproducteurs : MJC François Rabelais (Savigny-sur-Orge, 91) et Anis Gras – le Lieu de l’Autre (Arcueil, 94)

Soutien à la résidence de création : MJC Jacques Tati – ville d’Orsay, le TAG (Grigny, 91)

Création soutenue financièrement par la DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France (Aide à la résidence territoriale, aide à la diffusion), le Département de l’Essonne, la ville de Savigny-sur-Orge.

https://www.la56eme.com/le-paradoxe/

Présence Pasteur 13, rue pont trouca Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « la56emecompagnie@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 12 19 35 »}] [{« link »: « mailto:mariefrance.pernin@orange.fr »}, {« link »: « https://www.la56eme.com/le-paradoxe/ »}]

La 56ème Compagnie -Françoise Le Plénier Théâtre – tout public – jeunesse – préjugés – humour Enseignant -Lycée – Parcoursup – compétition

Timor Rocks!