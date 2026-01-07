PARADOXX La Dame de Canton Paris

Le groupe revisite avec audace les classiques : Rolling Stones, Prince, Tina Turner, Téléphone, Ray Charles, et même des hits modernes comme Get Lucky ou Ed Sheeran, toujours avec leur signature rock & funk. Avec des réarrangements originaux et des compositions propres, Paradoxx ne fait pas que jouer : il fait vivre chaque morceau, embarquant le public dans une expérience live intense et fédératrice. Le groupe transforme chaque concert en instant inoubliable !

Paradoxx, c’est l’énergie pure sur scène ! Rock, pop, soul, funk et blues se mélangent pour offrir au public un voyage musical unique.

Le samedi 28 février 2026

de 20h30 à 23h00

payant Sur place : 12 EUR

Prévente : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-28T21:30:00+01:00

fin : 2026-03-01T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-28T20:30:00+02:00_2026-02-28T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/paradoxx



Afficher la carte du lieu La Dame de Canton et trouvez le meilleur itinéraire

