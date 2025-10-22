Parages x P(art)ages : Alltta + Delgres + Elise Bourn + Orage Roux + Abraham Fogg + Cécile Lacharme STEREOLUX Nantes

Parages x P(art)ages : Alltta + Delgres + Elise Bourn + Orage Roux + Abraham Fogg + Cécile Lacharme Mercredi 22 octobre, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique

Parages x P(art)ages est un projet festif, culturel et solidaire développé par le Secours populaire en Pays de la Loire.

Après 2 éditions réussies et parce que la culture est toujours essentielle, Parages x P(art)ages est de retour en 2025.

Plus qu’un événement musical, Parages x P(art)ages – La tournée, est une aventure humaine où artistes, salles de concerts, partenaires et spectateur·rices se mobilisent pour la lutte contre la précarité et un accès à la culture au plus grand nombre.

De Nantes à Laval, en passant par La Roche sur Yon, Angers et Le Mans, Parages x P(art)ages – La Tournée, rassemble 6 groupes et artistes de tous horizons, mêlant talents émergents et têtes d’affiche, pour offrir des concerts uniques ou chaque billet vendu se transforme en geste de solidarité.

L’ensemble des fonds collectés permettront de financer les projets d’accès à la culture pour tous, portés par le Secours populaire en 2026 et 2027, à l’échelle de la région des Pays de la Loire.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

