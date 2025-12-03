« Parallel Universe », Natacha Atlas & Samy Bishai | Concert L’Institut du Monde Arabe Paris

Parallel Universe est né de la longue collaboration entre Natacha Atlas et Samy Bishai, dans leur quête de redéfinir les points de rencontre entre les courants musicaux de l’Est et de l’Ouest. Inspiré par les chronologies alternatives et l’expérimentation sonore, le projet mêle un cœur électronique palpitant à des percussions arabes et des grooves glitched.

Le duo exploite synthés analogiques quarts de ton, Rhodes luxuriants et chœurs arabes, tout en utilisant l’autotune pour façonner des vocales aux accents rétrofuturistes et trip hop. L’univers sonore oscille entre synthés cyberpunk dystopiques, synthpop éthérée et hip-hop arabe post-Mahragan, porté par un mélange bilingue anglais-arabe et la voix ornementée de Natacha, en contrepoint au violon électrique virtuose de Samy Bishai.

Natacha Atlas

Née en Belgique, la chanteuse anglo-égyptienne Natacha Atlas débute sa carrière internationale en 1990 sur des chansons arabes. Dans ses derniers albums, elle repousse encore plus loin ses limites vocales et musicales en tissant les traditions du jazz dans un mélange unique. Elle a notamment travaillé avec Peter Gabriel, Nitin Sawhney, Nigel Kennedy, Indigo Girls, Jean-Michel Jarre et Ibrahim Maalouf, Omar Sos et Paolo Fresu.

Depuis 2010, elle co-compose avec son partenaire musical et de vie Samy Bishai: la partition des Nuits pour Angelin Prejlocaj, Odyssey pour Hervé Koubi en 2019, la musique de publicité de Christian Louboutin…

En parallèle de l’album Parallel Universe, Natacha Atlas et Samy Bishai développent actuellement un projet ambitieux avec le BBC Concert Orchestra, un album orchestral intitulé Odyssia.

Natacha Atlas et Samy Bichai vous invitent à découvrir leur tout dernier projet, Parallel Universe, entre électronique vibrante, percussions arabes et hip-hop post-Mahraganat.

Le mercredi 03 décembre 2025

de 19h00 à 20h00

payant

De 12 à 22 euros.

Public jeunes et adultes.

L’Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

https://www.imarabe.org/fr/agenda/spectacles/parallel-universe-natacha-atlas-samy-bishai-concert +33140513838