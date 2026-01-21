Parallèle-Festival des pratiques artistiques émergentes internationales. Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Parallèle-Festival des pratiques artistiques émergentes internationales.

Du 28/01 au 07/02/2026 tous les jours. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 0 – 0 – 15 EUR

Début : 2026-01-28

fin : 2026-02-07

2026-01-28

Le Festival Parallèle qui se tient à Marseille et aussi à Aix en Provence est un festival pluridisciplinaire dédié aux pratiques artistiques émergentes internationales.

Il ne s’agit pas d’un simple festival de musique ou de théâtre mais d’un évènement riche et varié mêlant la danse, les arts visuels, les performances, rencontres et débats, des expositions…

La programmation inclut des spectacles, expositions, rencontres, DJ sets, ateliers et soirées rassemblant une quarantaine d’artistes internationaux dans différents lieux culturels de Marseille comme la Friche Belle de Mai, le théâtre de le Joliette, le Conservatoire Pierre Barbizet… .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@plateformeparallele.com

The Festival Parallèle, held in Marseille and also in Aix-en-Provence, is a multidisciplinary festival dedicated to emerging international artistic practices.

