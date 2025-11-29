PARANOID SYMBIOTIK ATELIERS DE BITCHE Nantes

PARANOID SYMBIOTIK ATELIERS DE BITCHE Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:30 – 23:59

Gratuit : non 5 euros Tout public

Proposée par le Collectif NRDS (non respect du silence), cette soirée se veut inclusive, expérimentale et accessible.Soirée mêlant électro underground, perf. noise et théâtre. Une expérience immersive et évolutive de 20h30 à 01h30, sur une ligne artistique allant de 25 BPM à 300 BPM.Ouverture théâtrale : une introduction satirique et poétique présentée par Le Vagabond, autour du thème de l’exclusion, portée par une pièce engagée mêlant danse, théâtre, arts visuels et poésie.1ère représentation Live ambient & noise : une performance sonore immersive en résonance avec la pièce.DJ set évolutif : voyage sonore progressif.Duo Infernal Provokation : live + set vinyle, rencontre franco-italienne entre musique électronique brute et énergie performative.Spécial guest breakcore (Belgique)Closing vinyl speedcore : pour une conclusion radicale et libératrice.https://youtu.be/3gCkwAqoAxk?si=zZD0V6yPSEE8kfuB

ATELIERS DE BITCHE Nantes 44000