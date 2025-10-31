Paranormale Abbaye Abbaye Saint-Germain Auxerre

Abbaye Saint-Germain 2bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

Gratuit

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Pour Halloween, explorez l’invisible et ses phénomènes inexpliqués dans une abbaye chargée de mystères… et peut-être d’esprits !

de 14h à 18h

Jeu A la recherche de Titivilus à partir de 6 ans Déjouez les plans de Titivilus, petit diable facétieux qui se réveille à l’approche d’Halloween pour jouer des tours aux pauvres moines bénédictins.

Atelier Apprenties sorcières, apprentis sorciers potions et sortilèges, le fantastique côtoie les sciences avec les Petits débrouillards ! Jouez aux apprentis sorciers et apprenties sorcières ensorcelants.

à 14h30 et 16h30

Film L’étrange pouvoir de Norman à partir de 8 ans à 14h30 et 16h30 durée 1h27 Norman est un adolescent qui a un don très spécial il peut voir et parler aux esprits. Alors que sa ville est menacée par une ancienne malédiction, il se trouve seul à devoir sauver les habitants en affrontant des zombies, des sorcières et autres créatures surnaturelles.

de 19h à minuit

Jeu Gare aux moines à partir de 8 ans tout public serez-vous plutôt victime ou… moine-garou ? Dans cette adaptation du célèbre jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux , animée par l’association Aux’I.D, vous découvrirez que la vie des moines à l’Abbaye Saint-Germain n’était pas aussi paisible qu’on le croit, surtout à la nuit tombée…

Exposition Paranormales collections à partir de 6 ans Traité de chiromancie, scènes de sorcellerie, momies… La Micro-Folie s’invite à l’Abbaye pour vous faire frissonner à travers ses collections numériques. Des cartes de tarot et masques monstrueux à décorer toute la soirée.

Animation Oracle et divination plongez dans l’invisible lors de séances divinatoires inédites. Avec Olivier Amiard, laissez les cartes révéler vos énergies du moment et mettre en lumière les influences qui traversent votre chemin. Et Kévin Accolas, médium, vous guidera pour obtenir les réponses à vos questions et entrevoir ce qui façonne votre présent ou éclaire déjà votre avenir.

Animation Chiromancie et analyse des rêves découvrez l’art de la chiromancie et poursuivez votre exploration avec l’analyse de vos rêves.

Paranormal Tour de 19h à 23h durée 25 min Sens de la quête ou en quête de sens ? Ce Paranormal Tour vous conduira aux confins de l’absurde et de l’inexplicable. Guidées par le Professeur Gaston Moll, vous serez entraînés dans une visite totalement déjantée des collections et de l’abbaye. Par Ludovic Feminas, du Théâtre de la Soupape.

A 22h

Film Conjuring les dossiers Warren Film déconseillé aux moins de 16 ans Ed et Lorraine Warren, célèbres enquêteurs paranormaux, viennent en aide à une famille terrorisée dans une ferme isolée. Ils se retrouvent confrontés à l’affaire la plus terrifiante de leur carrière…

Des animations paranormales toute le long de la soirée, animées par l’association Aux’I.D

Un petit creux ? de 16h à 21h, par l’association des Bretons de l’Yonne .

Abbaye Saint-Germain 2bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90 abbaye.saintgermain@auxerre.com

