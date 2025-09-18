PARAVENT DE L’IMAGINAIRE Pézenas

Place Gambetta Pézenas Hérault

Tarif : – –

L’artiste Anne Guillon propose l’exposition de peinture Paravent de l’imaginaire à l’hôtel Flottes de Sébasan du jeudi 18 septembre au dimanche 19 octobre 2025.

Du mardi au samedi, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h .

Place Gambetta Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 5 61 39 62 10

English :

Artist Anne Guillon presents the painting exhibition « Paravent de l?imaginaire » at the Hôtel Flottes in Sébasan from Thursday, September 18 to Sunday, October 19, 2025

German :

Die Künstlerin Anne Guillon veranstaltet von Donnerstag, dem 18. September bis Sonntag, dem 19. Oktober 2025 im Hotel Flottes in Sebasan die Gemäldeausstellung « Paravent de l’imaginaire »

Italiano :

L’artista Anne Guillon terrà una mostra di pittura dal titolo « Paravent de l’imaginaire » presso l’Hôtel Flottes di Sébasan da giovedì 18 settembre a domenica 19 ottobre 2025

Espanol :

La artista Anne Guillon presenta una exposición de pintura titulada « Paravent de l’imaginaire » en el Hôtel Flottes de Sébasan, del jueves 18 de septiembre al domingo 19 de octubre de 2025

