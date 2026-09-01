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AGENDA · Parbayse

Parba’Trail Parbayse

samedi 19 septembre 2026 · Parbayse

Parba’Trail Parbayse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
64360 Parbayse
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Parbayse

Parba’Trail

Salle des fêtes Parbayse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

15h Animations , jeux gonflables, Bubble foot et Quilles de 9
17h Trail de 15km chronométré
17h30 Trail de 8km chronométré
17h15 Marche de 8 km
19h15 Courses enfants
20h Remise des prix
20h30 Grillades
22h Feu d’artifice
Animé par le groupe Les justes imbibés

Epreuves sportives sur Inscription.   .

Salle des fêtes Parbayse 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 81 90 16 

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English : Parba’Trail

L’événement Parba’Trail Parbayse a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn