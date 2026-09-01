Informations pratiques

Parbayse

Parba’Trail

Salle des fêtes Parbayse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

15h Animations , jeux gonflables, Bubble foot et Quilles de 9

17h Trail de 15km chronométré

17h30 Trail de 8km chronométré

17h15 Marche de 8 km

19h15 Courses enfants

20h Remise des prix

20h30 Grillades

22h Feu d’artifice

Animé par le groupe Les justes imbibés

Epreuves sportives sur Inscription. .

Salle des fêtes Parbayse 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 81 90 16

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English : Parba’Trail

L’événement Parba’Trail Parbayse a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn