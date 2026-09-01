Parba’Trail Parbayse
samedi 19 septembre 2026 · Parbayse
Informations pratiques
Parbayse
Parba’Trail
Salle des fêtes Parbayse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
15h Animations , jeux gonflables, Bubble foot et Quilles de 9
17h Trail de 15km chronométré
17h30 Trail de 8km chronométré
17h15 Marche de 8 km
19h15 Courses enfants
20h Remise des prix
20h30 Grillades
22h Feu d’artifice
Animé par le groupe Les justes imbibés
Epreuves sportives sur Inscription. .
Salle des fêtes Parbayse 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 81 90 16
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English : Parba’Trail
L’événement Parba’Trail Parbayse a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Coeur de Béarn