AGENDA · Châtellerault
Parblex ! Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault
mercredi 2 décembre 2026 · Complexe culturel de l'Angelarde · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Parblex !
Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 20:30:00
fin : 2026-12-03 21:15:00
Date(s) :
2026-12-02 2026-12-03
.
Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Parblex !
L’événement Parblex ! Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Révision du code de la route pour les seniors Préfecture de la Vienne Châtellerault 17 septembre 2026
- Tintoret, Résolument Moderne Loft Cinémas Châtellerault 17 septembre 2026
- Tintoret, Résolument Moderne Loft Cinémas Châtellerault 17 septembre 2026
- MICROCHATEL Club de micro-informatique Châtellerault 18 septembre 2026
- Ventes de composteurs 2026 Châtellerault 18 septembre 2026