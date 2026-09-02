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Parblex ! Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

mercredi 2 décembre 2026 · Complexe culturel de l'Angelarde · Châtellerault

Parblex ! Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Complexe culturel de l'Angelarde
Adresse
44 rue de l'Angelarde
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Parblex !

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 20:30:00
fin : 2026-12-03 21:15:00

Date(s) :
2026-12-02 2026-12-03

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Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54  billetterie@3t-chatellerault.fr

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English : Parblex !

L’événement Parblex ! Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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